3月28日・29日に東京ビッグサイトで開催中の「AnimeJapan 2026」にて、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザーPVが公開。7月よりTOKYO MX、MBS、BS11で放送されることも発表された。 参考：『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』で“神回”を担当！注目アニメーター・藤本航己とは 『週刊コロコロコミック』で連載中の同名原作コミックは、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾