7月より放送されるTVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のキービジュアル第2弾とプロモーションビデオ第2弾が公開された。 参考：Production I.G 和田丈嗣が語る“日本アニメの現在地”「一段上のステージに上がる時期」 1989年に『ヤングマガジン増刊 海賊版』（講談社）にて士郎正宗が原作コミックを発表して以来、押井守監督による『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』（199