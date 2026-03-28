3月29日に放送されるTBS日曜劇場『リブート』の最終回に、大西利空、斎藤恭代、井上貴博（TBSアナウンサー）がゲスト出演することが発表された。 参考：『リブート』早瀬と夏海を救う“キーマン”となるのは誰か？最終回の結末を徹底考察 本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ