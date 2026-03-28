近年の研究により、コーヒーが肝臓の健康に良い影響を与える可能性が注目されています。コーヒーに含まれる成分が、NASH患者さんの肝機能にどのような作用をもたらすのか、多くの疫学研究や臨床試験が行われてきました。肝保護効果のメカニズムや、どの程度の摂取量が適切なのかなど、科学的なエビデンスに基づいた情報をお伝えします。コーヒー好きの方にとっては心強い内容となるでしょう。