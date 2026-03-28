喘息は一日の中で症状が変動しやすく、特定の時間帯や環境で悪化するという特徴があります。この変動のパターンを把握しておくことは、日常生活での早期対処を考えるうえでも大切です。症状が出やすいタイミングや誘発されやすい状況を理解することで、適切な行動をとりやすくなります。本章では、時間帯・環境・活動ごとの傾向について詳しく見ていきます。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫