春うつは誰にでも起こりうる状態ですが、性格的な傾向や生活環境によってリスクが高まる方がいます。真面目で責任感の強い方や、対人関係に気を遣いすぎる方は注意が必要です。また、睡眠不足や社会的支援の少ない環境も発症に関係します。自分の傾向を知ることが、早めのセルフケアにつながります。 ※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称・俗称です。