歯医者の治療器具や研磨用器具、航空機のエンジンなど、現代社会において、「人工ダイヤモンド」は必要不可欠な素材だ。日米両政府が関税合意の目玉案件にこの素材を選んだのは、経済安全保障上の危機感の表れにほかならない。実は、世界の人工ダイヤモンドの供給を握るのはほぼ中国一国なのである。日米連合は中国の牙城を崩せるのだろうか。（中小企業診断士関谷信之）対米投資案件の1つに「人工ダイヤモンド」が選ばれた2月