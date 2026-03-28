日本代表は3月29日（日）日本時間2時〜、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦が行われる。会場はスコットランドサッカーの“聖地”ハムデン・パーク。試合の模様はNHK総合で全国生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。ヨーロッパ勢との対戦は、2023年9月のトルコ代表戦以来、約2年半ぶり。FIFAワールドカップ2026のグループステージではオランダ代表、欧