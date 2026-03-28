今週の日経平均株価は、中東情勢を睨み不安定な値動きが続き、前週末比54銭高の5万3373円と4週ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン情勢へ警戒感強くWTI価格が94ドル台に上昇したことが買い手掛かりとなったＩＮＰＥ