「まったく予想していなかった」――加藤シゲアキが『徹子の部屋』で明かしたのは、父の突然の大病だった。元気だった父が白血病と診断され、発見までに至った経緯や治療の日々を振り返るとともに、家族の関係にも変化があったという。大きな出来事を経て芽生えた“親孝行”への思いとは――その胸の内を語った。○加藤シゲアキ、9人だったメンバーが3人に複雑な心境を吐露「思うところもある」加藤シゲアキは、27日放送のテレビ