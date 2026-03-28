◇ア・リーグブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発。メジャーデビューを果たした。初回はブルージェイズの先発右腕ガウスマンが3者連続空振り三振に仕留め、岡本の守備機会はなかった。その裏、ブ軍は2死から3番の主砲ゲレロが打席に立ったが、高め直球を強振するとバットが真っ二つ