AlbaLinkは3月23日、「気になる隣人の行いに関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月3日〜6日、男女500人を対象にインターネットで行われた。○気になる隣人の行い1位は「夜間の騒音」気になる隣人の行い隣人トラブルを経験したことがある500人に「気になる隣人の行い」を聞いたところ、圧倒的1位は「夜間の騒音(34.6%)」だった。以下、2位「タバコの臭い(5.0%)」、3位「早朝の騒音(4.8%)」、4位「壁を叩いてくる(4.4%)