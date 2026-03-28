私たちの「無知」「何かを＜知らない＞こと」は社会的、文化的に作り出されている。そこで大きな役割を果たしているのがAIとSNSだ。民主主義を危うくしかねない「無知」の状況は、なぜ、どのように作られているのか。この状況に抗して民主主義を守るにはどうすべきか。東北大学DEI推進センターの鶴田想人特任助教による論考。情報過多の時代が招く怒りと分断今日、私たちはかつてない量の情報に囲まれている。スマートフォン一つで