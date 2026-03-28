イタリア南部で、地下室を改造した違法な爬虫類の飼育施設が摘発された。【映像】隠し部屋で違法飼育されていた爬虫類たち（実際の様子）当局によると、偽の壁の裏に隠されていた部屋で、全長5mのアナコンダを含む、複数の保護対象種が違法に飼育されていたという。アナコンダのほか、ニシキヘビやミズオオトカゲ、冷凍庫の中から見つかった小型ワニの、メガネカイマンなどが押収された。無許可で飼育していて、衛生や環境