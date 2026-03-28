テレビ東京系列のスポーツニュース番組『スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live』が4月から放送がスタートする。TVアニメ『ダイヤのA act2-Second Season-』（※2＝ローマ数字）の放送を記念し、同4日午後11時から、特別番組『【スポーツ リアライブ緊急企画】プロ野球スター選手たちの原点『ダイヤのA』の魅力に迫る！』を放送する。【写真】この人もファン！『ダイヤのA』について熱弁する前田健太日本ではプロ野球が、海