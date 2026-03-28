◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー1阪神（3月27日、東京ドーム）6回に阪神の村上頌樹投手から移籍後初ヒットを記録した巨人の松本剛選手。1塁上で少し口角をあげてみせました。「本当にすごい熱気を感じたというか、ファンの皆様の声援も、もちろん阪神のファンのみなさまの声援もやっていて聞こえましたし、すごくテンションの上がる試合でした」初めての伝統の一戦。子どもの頃から憧れだった巨人のユニホームを着ての試合は開幕