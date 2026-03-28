ファミリーマートは3月31日、銀座コージーコーナーとコラボレーションしたロッテ「苺のショートケーキサンド」(268円)とロッテ「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」(348円)を全国のファミリーマートで発売する。「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」(348円)、「苺のショートケーキサンド」(268円)苺のショートケーキサンドは、店舗で人気No.1商品である「苺のショートケーキ」の味わいを表現するために、スポンジケー