BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部は4月4日より、「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(メーカー希望小売価格1回790円)をファミリーマート、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTO、Nintendo FUKUOKAなどで順次発売する。「一番くじ どうぶつの森 おかえり!ハッピーメモリーズ」(メーカー希望小売価格1回790円)本商品は、人気ゲーム「どうぶつの森」を題材にした一番くじで、過去発売し好評