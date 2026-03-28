Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。おうち焼肉や鍋パーティーの翌日、壁やカーテンに残るあの油っぽいニオイ。換気扇を回しても食卓から天井のファンまでは距離があり、煙が部屋に広がるのを防ぎきれないですよね。それならば！、と登場したのが「CORDLESS PORTABLE HOOD」。見た目は小さい扇風機のようですが、中身はポータブ