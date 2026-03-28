「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は6月1日から、「しがっこ金魚まつり」を実施する。「しがっこ金魚まつり」会場イメージ同施設では、青森の四季折々の風情を楽しめるよう、季節ごとの風物詩をテーマにイベントを実施している。夏には、青森の夏祭りの時期に街中で飾られる金魚型の灯篭「金魚ねぷた」をテーマとした、しがっこ(青森の方言で氷の意味)金魚まつりを開催する。金魚ねぷたは昔、津軽藩で藩士のみが飼うことが