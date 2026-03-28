義親との関係の悩みというのは昔から聞く話です。他人だった者同士が、いきなり近しい関係になるわけですから、悩みが生まれるのも無理ありません。今回は義母との付き合いに苦しんでいたママ友から聞いた話をご紹介します。 色々助けてくれた義母に頭が上がらない。しかし……