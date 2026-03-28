【ローソン】に、ビスケットでクリームをたっぷりサンドした「新作サンド」が登場中。クリーム味とショコラ味で登場しているビスケットサンドは、ちょっと休憩したいブレイクタイムにぴったり。サクッと食べられてお腹も満たしてくれそうです。今回は、そんな新作サンドシリーズの魅力をご紹介。どちらも美味しそうなので、食べ比べも楽しめるはず。 カロリー控えめが嬉しい！ シンプルな見