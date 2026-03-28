いつまで続くのか未曽有の原油価格高騰が世界を、日本列島を直撃している。経済産業省が発表したデータによれば、3月16日時点でレギュラーガソリンは１Lあたり190.8円を記録。前の週から29円アップという大幅な値上げとなった。FRIDAY記者が都内のガソリンスタンドを訪れると190円や200円超えは当たり前。230円超えで売るスタンドまであった（1枚目写真）。ニッセイ基礎研究所主席エコノミストの上野剛志氏が高騰の背景を解説する