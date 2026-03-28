『おかあさんといっしょ』初代体操のお姉さんとして7年間にわたり、たくさんの笑顔と元気を届けた“杏月お姉さん”こと秋元杏月の卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベストとびだそう どこまでも』が、6月24日にブルーレイ・DVDで発売されることが決定した。【写真】『「おかあさんといっしょ」メモリアルベストとびだそう どこまでも』トラックリスト本作には、杏月お姉さんが大活躍の番組うたクリップ