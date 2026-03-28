『攻殻機動隊』シリーズの新作テレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』（カンテレ・フジテレビ系 7月から火曜午後11時より放送開始）のキービジュアル第2弾とプロモーションビデオ第2弾が公開された。【画像】全身義体サイボーグの草薙素子！公開された『攻殻機動隊』新作ビジュアルキービジュアル第2弾は全身義体のサイボーグである主人公・草薙素子と、AI搭載型思考戦車・フチコマが描かれたもので、本作でキャラ