【ワシントン共同】米CBSテレビは27日、米空母ジョージ・H・W・ブッシュが、中東を管轄する米中央軍の担当海域に派遣されると報じた。イラン攻撃で展開していた別の1隻で火災が起きて修理しており、交代する可能性がある。