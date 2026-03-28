鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』が、2026年3月29日に最終回を迎える。怒涛の展開と先の読めないストーリーで話題を集めてきた同作に、大西利空、斎藤恭代、井上貴博アナウンサーの出演が発表され、物語のラストをさらに彩る。【写真】最終回の場面カットを先行公開！本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交