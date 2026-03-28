24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が28日までにインスタグラムを更新。お気に入りのアイシャドウを公開した。「最近よく使っているshu uemuraのアイシャドウとっても華やかなラメがお気に入り」とつづった上で自画像を公開。首元にはファーが巻かれていた。24日には「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」「いつまでもずっとそうだったらい