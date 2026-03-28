超大型犬にはじめてジャーキーをあげたら、大喜びで食べ始めるかと思いきや…？予想外の反応に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破しています。 【動画：超大型犬が初めて『ジャーキー』を貰った結果→食べ方がわからなくて…あまりにも愛おしい光景】 超大型犬にはじめてジャーキーをあげたら… YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテン