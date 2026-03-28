飼い主さんが新しく購入したマットレスで、一足先にくつろぐ犬が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「腰に効くわ～って顔ｗ」「気持ちよさそう」といったコメントが寄せられています。 【動画：腰痛のため『柔らかいマットレス』を導入→犬がしていた『まさかの行動』】 一足お先にマットレスを堪能 TikTokアカウント「coo._.leo」に投稿されたのは、飼い主さんが腰痛対策