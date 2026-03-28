モナコは27日、負傷からの復帰を目指す日本代表MF南野拓実とガーナ代表DFモハメド・サリスの2名がリハビリに励む様子を公開した。南野は、昨年12月に行われたクープ・ドゥ・フランス・ラウンド32のオセール戦で先発出場したものの、同試合で左ひざを負傷。その後の検査で前十字靭帯の断裂と診断され、現在は復帰に向けてリハビリをこなしている。また、サリスも今年1月に行われたリーグ・アン第17節リヨン戦でフル出場したもの