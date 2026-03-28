◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。岡本はポスティングシステムを利用して巨人からメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備でもアピール。攻