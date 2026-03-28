【SVリーグ】大阪マーヴェラス 0ー3 デンソーエアリービーズ（3月20日・女子第20節）【映像】情熱的な女子選手が「大・大・大絶叫」女子バレーで、アリーナに情熱的な “絶叫”が響き渡った。重要なポイントを強烈スパイクで決めた直後の“ど迫力”な雄叫びに実況も思わず驚きの声をあげた。大同生命SVリーグ女子の第20節が行われ、デンソーエアリービーズは敵地で昨季女王・大阪マーヴェラスと対戦。試合終盤に向けて、注目の