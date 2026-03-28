【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は27日、国家元首「国務委員長」に再任したことについて中国の習近平国家主席から届いた祝電に対し「（両国の）友好協力関係を発展させる立場は不変だ」とする答電を送った。北朝鮮メディアが28日に報じた。金氏は、ロシアのプーチン大統領の祝電にも「平壌はモスクワと常に共にある」との答電を24日付で送っている。