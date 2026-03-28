◇インターリーグジャイアンツ 3―0 ヤンキース（2026年3月27日サンフランシスコ）ヤンキースがジャイアンツを3―0で破り、敵地で開幕2連勝を飾った。0―0で迎えた6回無死二塁で、2番のジャッジが今季1号となる先制2ランを放った。ジ軍先発左腕のレイが1ボールから投じた2球目の低めスライダーを審判はストライクと判定したが、ジャッジはヘルメットを触り、今季から導入された「ABSチャレンジシステム」（通称ロボット