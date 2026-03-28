国際親善試合が27日に行われ、スペイン代表とセルビア代表が対戦した。試合は16分にフェルミン・ロペスのパスを受けたミケル・オヤルサバルが左足を振り抜き、スペイン代表が先制に成功すると、43分にもペナルティアーク手前の位置からオヤルサバルが左足で豪快なミドルシュートを叩き込み、リードを2点に広げた。さらに、72分にはこの試合に63分から途中出場してスペイン代表デビューを飾っていたオサスナに所属するビクト
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 車2台にはねられ、男児死亡
- 2. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 3. 女性遺体に傷十数カ所 池袋刺殺
- 4. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 5. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 6. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 7. 池袋サンシャインで刺殺「異常」
- 8. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 9. 神戸市灘区で小学6年の男子児童が重傷負った事案 ひき逃げ事件ではなかったことが判明
- 10. 池袋刺殺 男は女性に「助けて」
- 1. 車2台にはねられ、男児死亡
- 2. 女性遺体に傷十数カ所 池袋刺殺
- 3. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 4. 神戸市灘区で小学6年の男子児童が重傷負った事案 ひき逃げ事件ではなかったことが判明
- 5. 池袋刺殺 男は女性に「助けて」
- 6. ポケセン刺殺 一方的に執着心か
- 7. ハンター逆転勝訴 処分取り消し
- 8. 坂口容疑者 遺産使い果たしたか
- 9. 男から「助けてください」伝言か
- 10. 熟年夫婦 心が冷え切る背景
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. 尿路結石になる?意外な食習慣
- 3. 木原官房長官「私の会見が真実」
- 4. 親の1億円あてにしたら破産した
- 5. 石川県知事選で落選 馳氏が分析
- 6. 女児に固執…31歳男の「衝動」
- 7. ポケセン刺殺に「防ぐ方法ない」
- 8. トランプ大統領の放言とガソリン高騰が“ガチ連動” 1ガロン4ドル突破目前で米国内は暴動寸前
- 9. 業績悪化で内々定取り消しは違法
- 10. 飛び石で傷 拒否できるケースは
- 1. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 2. 「人生止まった」スシローに感動
- 3. 北朝鮮・平壌に犬肉料理専門店
- 4. 「日本政府は謝罪してない」批判
- 5. イランの革命防衛隊、米イスラエルの同盟国に出入りする船舶の“ホルムズ海峡通航を禁止”
- 6. 仏人モデル 過激動画配信の疑い
- 7. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 8. 宇宙飛行士が「触手物体」を公開
- 9. ダルタニャン 教会で遺骨発見か
- 10. 中国 南シナ海に「新人工島」
- 1. 即青切符 自転車のNG行為6つ
- 2. 人手不足なのに…無職が激増中?
- 3. ハイチュウの歯磨き粉 販売拡大
- 4. 「散財さん」の貯金目標と口座
- 5. 初の国産クラウド「さくら」選定
- 6. 平均年収が高い小売業ランキング
- 7. KDDI ネット向け広告事業撤退へ
- 8. ローム社長「生産規模強化」強調
- 9. PS5 希望小売価格を約23%値上げ
- 10. 回転寿司で存在感放つスシロー
- 1. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 2. フォトナ制作会社 大量解雇へ
- 3. 「ガリレオ直筆のメモ」を発見
- 4. 動画サービス4つが追加料金0円に
- 5. X「Pro」有料ユーザー限定で提供
- 6. ミラーレスGFX100 II アプデ公開
- 7. ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
- 8. クラウドファンディングから生まれた国内メーカーのシンプルケータイ「un.mode phone01」を入手！まずは開封して外観や基本機能をチェック【レビュー】
- 9. 楽天「第4のキャリア」正式発表
- 10. 高性能なスマートウォッチ「Amazfit T-Rex Ultra 2」を試す！高性能なナビ機能やオフライン地図などで最強アウトドア仕様【レビュー】
- 11. 【速報】ついに自動運転バスの公道での定常運行が日本で初めて実現へ 境町、SBドライブ、マクニカが連携して実用化 運賃は無料
- 12. SRハワイアンズで太っ腹サービス
- 13. Netflixが再び値上げ、2025年1月ぶり
- 14. 「黒ずみ汚れがつきにくい」サーモスのマグ。お手入れラクラクでコーヒー好きの救世主
- 15. 鍵とUSBメモリ、マルチツールをスタッキングできるドイツ製キーオーガナイザー「Wunderkey」
- 16. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
- 17. 著作権侵害の責任をISPにも求めた裁判で最高裁判所が「サービス提供だけでは幇助にならない」と判断
- 18. お茶点てや組み立て、パスタ盛り付けなど AIでより柔軟なロボットへ
- 19. ネットで拡散された「テイラー・スウィフトのディープフェイクポルノ」がMicrosoftの生成AIツール「Microsoft Designer」で生成されていたとの指摘
- 20. 超多機能バックパックシステム『TRESO』 ソーラーチャージ/ワイヤレスチャージ/LEDライト スーツバッグ・カメラバック・収納バックで拡張も可能！
- 1. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 2. 飲酒運転か タイガー逮捕される
- 3. いても仕方ない スカウト撤退か
- 4. 球界タブー「やってる選手多い」
- 5. 大谷がド軍全員に63万円時計贈る
- 6. フィギュア 坂本花織が4度目のV
- 7. 坂本花織 金メダルで有終の美
- 8. 死球後 大谷の「行動」に米笑撃
- 9. 大谷の腕時計プレゼント 新事実
- 10. NetflixがMLB開幕戦中継 激怒
- 1. 池袋サンシャインで刺殺「異常」
- 2. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 3. 坂口容疑者 大々的報道の訳
- 4. Z世代の「なりたい顔」異常事態
- 5. 「水ダウ」元ADがグラビアに挑戦
- 6. 葬送のフリーレン 第3期放送決定
- 7. 2年3カ月ぶり漫才 小沢一敬が涙
- 8. ジュニア 球界の大物を怒らせた?
- 9. ひろゆき氏 少子化の加速に驚き
- 10. 石丸伸二氏「愛してる」と告白
- 1. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 2. セリアの優秀なキーホルダー
- 3. 卒業式に着物ママはアリ? 物議
- 4. 見知らぬ外国人女性 夫の子妊娠
- 5. 27歳女性 壮絶な二股体験を告白
- 6. 意外な国が海外旅行先に選ばれる
- 7. 「最もヒドかったコスプレ」回想
- 8. 節約でもおしゃれ しまむら春服
- 9. 夫が大麻所持 妻の苦労を取材
- 10. モラハラ夫 子どもと家事へ...