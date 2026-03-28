国際親善試合が27日に行われ、スペイン代表とセルビア代表が対戦した。試合は16分にフェルミン・ロペスのパスを受けたミケル・オヤルサバルが左足を振り抜き、スペイン代表が先制に成功すると、43分にもペナルティアーク手前の位置からオヤルサバルが左足で豪快なミドルシュートを叩き込み、リードを2点に広げた。さらに、72分にはこの試合に63分から途中出場してスペイン代表デビューを飾っていたオサスナに所属するビクト