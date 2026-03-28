お笑い芸人、永野（51）が27日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。解散を発表済みのトリオの名前をあげる一幕があった。永野は、相手をモザイクで伏せた形で毒舌をまじえて対談し、スタジオ出演者が隠された対談相手を当てるクイズ形式の企画「毒舌対談」のVTRに登場。永野は対談相手がグループに所属しているとし、「業界に影響を与えていないグループ」と酷評。「見たいテレビというより、ついて