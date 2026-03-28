春は進学や転勤などで引っ越し需要が高まる季節です。引っ越し費用を抑えるために、「レンタカーを借りて自分で荷物を運ぶか」「引っ越し業者に依頼するか」で迷う人も多いでしょう。それぞれの方法には費用面の違いだけでなく、作業の手間や時間などの特徴があります。 本記事では、レンタカーでの引っ越しと業者依頼の費用相場を比較し、どれくらいの差があるのかを分かりやすく解説します。 レンタカ&