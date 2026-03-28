相続マンションは、持っているだけで毎月お金が出ていく資産になるい一方、売るときは税金のルールが絡みます。得か損かは、保有コストと売却の税負担、売るまでの時間で決まります。使い道がないなら、早めに売る選択が合理的ですが、急いで損をしないためのポイントがあります。 使わないマンションは毎月の固定費が積み上がる 区分所有のマンションは、住んでいなくても管理費と修繕積立金が基本的に発生します