経済的な事情から塾に通えず、独学で受験に挑む高校3年生は少なくありません。特に生活保護世帯では進学に対する不安も大きく、「世帯分離すれば国立大学を目指せるのか」と悩む保護者も多いでしょう。本記事では、生活保護と進学の関係や世帯分離の考え方、現実的な進路の選択肢について分かりやすく解説します。 生活保護世帯でも大学進学は可能？ 制度の基本を理解しよう 生活保護を受けている家庭でも、子どもの大学