【ニューヨーク＝金子靖志】男子ゴルフの元世界ランキング１位のタイガー・ウッズ選手（５０）が２７日、米フロリダ州で自動車事故を起こし、飲酒か薬物の影響下での運転（ＤＵＩ）の疑いで地元当局に逮捕された。複数の米メディアが報じた。ＣＢＳニュースなどによると、ウッズ選手は自宅近くを車で走行中、トレーラーをけん引するトラックに接触し、横転した。ウッズ選手とトラック運転手にけがはなかった。駆けつけた保安