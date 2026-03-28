【SVリーグ】NECレッドロケッツ川崎 3ー0 ヴィクトリーナ姫路（3月22日・女子第20節）【映像】不思議な軌道で“空振り”を誘った幻惑サーブ女子バレーで相手を惑わすサーブが炸裂した。無回転で放たれたボールは揺れながら曲がるのか、落ちるのか、伸びるのか、レシーブで対峙した選手は迷った挙句、空振り。この“幻惑サーブ”には思わず実況も困惑しているようだった。大同生命SVリーグ女子の第20節が行われ、ヴィクトリーナ