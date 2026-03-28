【サンパウロ共同】ベネズエラ国営テレビは27日、同国の外交団が米ワシントンを訪問し、国務省との協議を開始したと報じた。外交関係をはじめとした2国間協力の強化が目的。スペイン通信によると公式訪問が始まったのは26日で、プラセンシア元外相らがランドー国務副長官と会談した。数日間滞在し、米政府関係者と面会を続ける。米国とベネズエラは2019年に外交関係を断絶。今年1月に米軍がベネズエラを攻撃し、反米マドゥロ大