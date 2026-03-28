【ワシントン共同】ロイター通信は27日、イラン政府とつながりがあるハッカー集団が米連邦捜査局（FBI）のパテル長官の個人用メールをハッキングし、パテル氏の写真や文書などをインターネット上に流出させたと伝えた。米司法省が被害を確認した。パテル氏の長官就任後の資料は含まれていないとみられる。「ハンダラ・ハック」と呼ばれる集団で、今月には米企業へのサイバー攻撃を実施したと主張した。司法省は米イスラエルの