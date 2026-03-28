アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃を続ける中、「次はキューバだ」と話しました。アメリカトランプ大統領「『（米軍を）使う必要はない』と言ったが、時には使わねばならないこともある。次はキューバだ」トランプ大統領は27日、イランやベネズエラに対する軍事行動で成果を上げたと主張した上で、このように話しました。トランプ大統領は長年対立してきたキューバに対し、体制の転換も視野に圧力を強めていて、これまで