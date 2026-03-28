2010年代末から有料となった銀行等での両替。これは現金を扱う業者にはたいへんな負担となっているようだ。【写真】ひとまず5万円分の100円硬貨を確保そんな中、SNS上で大きな注目を集めているのは「常に100円硬貨不足に悩まされてましたが遂に終止符が！AIに相談すると『自販機の業者にお願いしなさい』との回答でドンピシャ 銀行だとこの枚数で800円ほどかかるのでホント助かります 」という京都玉の湯（京都市中京区）のXアカウ