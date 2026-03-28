軽井沢には多数の温泉が点在しており、豊かな自然のなかで天然温泉やサウナを楽しめる施設が充実しています。なかでも大正時代に開湯した「星野温泉 トンボの湯」は、北原白秋や与謝野晶子といった文豪や芸術家たちが滞在した歴史ある温泉です。豊かな森の香りに包まれながらの露天風呂は、まさに解放的なリラクゼーション体験。四季折々に表情を変える軽井沢の自然とともに、疲れた体を癒やすことができます。「軽井沢の温泉」周