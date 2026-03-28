ロッテは27日、西武との試合（ZOZOマリン）に3−1で勝利。2回裏に松川虎生の適時打で先制すると、その後2−1となって迎えた8回には、ポランコのソロで貴重な追加点を挙げた。投げては、ドラフト2位ルーキーの先発・毛利海大が5回無失点と試合をつくりプロ初勝利を飾った。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、球団史上76年ぶりの新人開幕投手の大役を任された毛利海大について話題に。この日毛利は、5回70