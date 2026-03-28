広島のドラフト1位・平川蓮（仙台大）、同3位・勝田成（近畿大）が、サヨナラ勝ちに大きく貢献した。広島は4点を追う9回にモンテロの2点適時打で2点差に迫ると、1番・平川が中日・アブレウが3ボール0ストライクから投じた4球目のストレートをレフトへ同点の2点適時二塁打。27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏は「素晴らしいですよね。3ボールから振れる勇気がすごいですよね」と