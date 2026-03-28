現地３月27日、オランダ代表が国際親善試合でノルウェーと対戦。先制を許すも、フィルジル・ファン・ダイクとティジャニ・ラインデルスのゴールで２−１の逆転勝利を収めた。この試合で、DAZNの中継映像に抜かれたオランダ代表メンフィス・デパイの姿が話題を呼んでいる。負傷離脱中の32歳FWは派手なキャップにサングラス、オレンジのネクタイで着飾り、スタンドで観戦していたのだ。 その奇抜すぎるファッションにSN